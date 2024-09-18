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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konserleri başlıyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca sanat sezonu yarın düzenlenecek açılış konseri ile başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 16:25 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:30
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        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konserleri başlıyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca sanat sezonu yarın düzenlenecek açılış konseri ile başlayacak.

        "Güller arasında" adlı konserin sanat yönetmenliğini Halil Erseven yapacak.

        Türk müziği eserlerinin icra edileceği konser Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında yarın saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

        Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

        Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon konserlerine yarın düzenleyecekleri konserle başlayacaklarını söyledi.

        Ekibin müzik dolu bir sezon için iyi bir hazırlık yaptığını anlatan Ercan, tüm müzikseverleri verecekleri konserlere beklediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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