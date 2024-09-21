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        Edirne'de cami şadırvanında unutulan ceketten hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

        Edirne'de abdest alan kişinin şadırvan korkuluklarına asıp unuttuğu ceketten para ve ziynet eşyası çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:38 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:43
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        Edirne'de cami şadırvanında unutulan ceketten hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
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        Edirne'de abdest alan kişinin şadırvan korkuluklarına asıp unuttuğu ceketten para ve ziynet eşyası çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Eski Cami'deki şadırvanda abdest almaya gelen kişi ceketini korkuluklara astı.

        Namaz vakti camiye giren kişi, ibadet sonrası ceketini korkuluklarda unuttuğunu fark etti.

        İçerisinde 8 bin 800 lira ve "beşi bir yerde" adıyla tabir edilen set altın kolye bulunan ceketinin yerinde olmadığını gören kişi, polise şikayette bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.

        Ekipler yaptıkları çalışma sonucu şüpheliler Y.A. ve D.E.K'yi semt pazarında yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlıların üzerinde yapılan aramada, söz konusu ceketle içerisindeki 8 bin 800 lira ve altın kolye bulundu.

        Hırsızlık anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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