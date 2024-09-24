Trakya Üniversitesinde "Kampüs 4.0 Projesi" uygulanmaya başlandı

Trakya Üniversitesinde (TÜ) dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında "Kampüs 4.0" Projesi uygulanmaya başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Mühendislik Fakültesinde test amaçlı uygulanmaya başlanan projenin tanıtımı için toplantı düzenlendi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda, projenin yürütücülüğünü yapan TÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Dr. Deniz Taşkın Kampüs 4.0'ın tanıtımıyla ilgili sunum gerçekleştirdi.

Taşkın, sunumda, üniversitelerde dijital altyapıların nasıl kullanılacağı ve eğitimde teknolojiye nasıl yenilikler kazandıracağını anlattı.