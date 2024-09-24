Edirne'de ormanlık alana sıçrayan anız yangını söndürüldü

Havadan ve karadan yapılan yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Uzunköprü ilçesi Çöpköy Mahallesi yakınlarındaki bir tarlanın anızında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yakındaki ormanlık alana sıçradı.

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