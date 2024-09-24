664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu

Kırkpınar'ın sadece Edirne'nin değil, tüm Türkiye'nin ortak mirası olduğunu aktaran Akın, "Şimdiden tüm güreşseverleri güreşlerimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı yazılı açıklamada, Edirne Belediye Encümeninin aldığı karar doğrultusunda 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 30 Haziran-6 Temmuz 2025 tarihlerinde düzenleneceğini, güreş müsabakalarının ise 4-6 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

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