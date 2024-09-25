Edirne'de otomobilin çarptığı 81 yaşındaki yaşlı adam yaralandı
Edirne'de otomobilin çarptığı 81 yaşındaki yaşlı adam yaralandı.
Edirne'de otomobilin çarptığı 81 yaşındaki yaşlı adam yaralandı.
Halil Y'nin kullandığı MEA 2195 yabancı plakalı otomobil, Saraçlar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa A'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Mustafa A, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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