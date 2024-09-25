Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de otomobilin çarptığı 81 yaşındaki yaşlı adam yaralandı

        Edirne'de otomobilin çarptığı 81 yaşındaki yaşlı adam yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:56 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de otomobilin çarptığı 81 yaşındaki yaşlı adam yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de otomobilin çarptığı 81 yaşındaki yaşlı adam yaralandı.

        Halil Y'nin kullandığı MEA 2195 yabancı plakalı otomobil, Saraçlar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa A'ya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Mustafa A, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        Türkiye'nin yardım uçağı Beyrut'ta
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        Ayakkabıyla çözülen keserli cinayette mütalaa!
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Adana'da doğum gününde cinayet!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşını çekiçle öldürüp pavyonda yakalanmıştı! Sır perdesi aralandı!
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Eşini boğarak öldüren koca: Rencide oldum
        Hamilelik pozu geldi
        Hamilelik pozu geldi
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        Bakan Şimşek'ten Orta Vadeli Program vurgusu
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        İsrail'de 'Lübnan' fikir ayrılığı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        FDA evde grip aşısını onayladı
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Özel okullarda 'devlet katkısı' oyunu
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Edirne'nin ilk kadın ahisi yarım asırdır saçları şekillendiriyor
        Edirne'nin ilk kadın ahisi yarım asırdır saçları şekillendiriyor
        Edirne'de Meriç'in iki yakasındaki müzisyenler aynı sahnede konser verdi
        Edirne'de Meriç'in iki yakasındaki müzisyenler aynı sahnede konser verdi
        Edirne'de "Güvenli eğitim" uygulaması ebeveyn polislere emanet
        Edirne'de "Güvenli eğitim" uygulaması ebeveyn polislere emanet
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser v...
        Edirne'de Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser v...