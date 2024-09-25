PAOK taraftarları Galatasaray maçı için Türkiye'ye geldi

Edirne Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili de taraftarı taşıyan otobüslerin geçişi sırasında alınan güvenlik önlemlerini yakından takip etti.

Sınır kapısı önünde ise jandarma ve polis ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Yunanistan temsilcisi PAOK'un taraftarları İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

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