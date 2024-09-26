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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 10:09 Güncelleme: 26.09.2024 - 10:13
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okullarda incelemede bulunan Yılmaz, yöneticilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Öğretmenlerle de bir araya gelen Yılmaz, sorun ve talepleri dinledi.

        - Faika Erkurt Özel Eğitim Meslek Okulu Çevre Beratı aldı

        Faika Erkurt Özel Eğitim Meslek Okulu, Sıfır Atık Projesi kapsamında "Çevre Beratı" alma hakkı kazandı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, okul müdürü Esra Madalı'ya beratı takdim etti.

        Yılmaz, çevre dostu çalışmalarından dolayı Madalı'yı tebrik etti.

        - Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'a ziyaret

        Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve Veteriner İşleri Müdürü Yunus Emre Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tanrıkulu ve Şahin, Yılmaz'a yeni görevinde başarı diledi.

        Yılmaz da Tanrıkulu ve Şahin'e ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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