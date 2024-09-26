TÜGVA Edirne Temsilciliğine Demir getirildi

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de Demir’i tebrik ederek görevinde başarı diledi.

Bayrağı daha yukarılara taşıyacaklarını dile getiren Demir, "Kutlu davanın hizmetinde, devraldığımız bayrağı en yükseklere taşımak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Demir, yaptığı açıklamada, görevi devraldığı Recep Peçe’ye teşekkür etti.

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