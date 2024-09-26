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        TÜGVA Edirne Temsilciliğine Demir getirildi

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne Temsilciliğine Muhammet Fatih Demir atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 15:13 Güncelleme: 26.09.2024 - 15:17
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        TÜGVA Edirne Temsilciliğine Demir getirildi
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        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne Temsilciliğine Muhammet Fatih Demir atandı.

        Demir, yaptığı açıklamada, görevi devraldığı Recep Peçe’ye teşekkür etti.

        Bayrağı daha yukarılara taşıyacaklarını dile getiren Demir, "Kutlu davanın hizmetinde, devraldığımız bayrağı en yükseklere taşımak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

        TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de Demir’i tebrik ederek görevinde başarı diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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