Trakya Üniversitesi kadın voleybol takımı, "2. Kamu Spor Oyunları" il şampiyonu oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "2. Kamu Spor Oyunları"nın Edirne ayağı, 16-24 Eylül tarihlerinde Edirne Spor Salonu'nda düzenlendi.

Oyunlarda üniversiteyi temsil eden takımlardan "Trakya Üniversitesi" birinci olurken, "Trakya Üniversitesi Hastanesi" isimli diğer takım ikinci oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Şampiyon takım, 1 - 6 Ekim tarihlerinde Bilecik’te düzenlenecek bölge finallerine katılacak.