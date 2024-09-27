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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi kadın voleybol takımı, "2. Kamu Spor Oyunları" il şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 10:02 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:07
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        Trakya Üniversitesi kadın voleybol takımı, "2. Kamu Spor Oyunları" il şampiyonu oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "2. Kamu Spor Oyunları"nın Edirne ayağı, 16-24 Eylül tarihlerinde Edirne Spor Salonu'nda düzenlendi.

        Oyunlarda üniversiteyi temsil eden takımlardan "Trakya Üniversitesi" birinci olurken, "Trakya Üniversitesi Hastanesi" isimli diğer takım ikinci oldu.

        Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

        Şampiyon takım, 1 - 6 Ekim tarihlerinde Bilecik’te düzenlenecek bölge finallerine katılacak.

        - Eğitim düzenlendi

        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Örtü Altı Üretim Teknikleri" konulu eğitim düzenlendi.

        Müdürlüğün konferans salonunda düzenlenen eğitimde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Seçkin Kaya, örtü altı yetiştiriciliği ile marul, maydanoz ve salatalık üretimi konularında sunum gerçekleştirdi.

        Eğitim, üreticilerin sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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