Edirne'de üniversite öğrencileri, Avrupa Spor Haftası kapsamında pickleball oynadı
Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında pickleball oynadı.
Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında pickleball oynadı.
Üniversitenin Balkan Yerleşkesindeki tenis kortlarında düzenlenen etkinlikte fakülte öğrencileri ile akademik ve idari personele pickleball ile ilgili bilgi verildi.
Ardından öğrenciler ve personel tenis kortlarında oluşturulan sahalarda pickleball oynadı.
Fakülte Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar, AA muhabirine, Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında "aktif ol" sloganıyla pickleball etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Herkes İçin Spor Federasyonu ile aktif yaşam tarzının benimsenmesine yönelik bir etkinliğe imza attıklarını belirten Özbar, "Güzel bir etkinlik oldu. Aktif yaşam her zaman hayatımızın bir parçası olsun." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.