Trakya'da Ahilik Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu

Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Fuat Şeker ile oda temsilcileri ve esnaflar katıldı.

Hayatını kaybeden esnaflara Allah'tan rahmet dileyen Altun, mesleğini icra eden esnaf ve sanatkarlara da bol kazanç dileyerek Ahilik Haftası'nı kutladı.

Edirne'de Üç Şerefeli Camisi'nde gerçekleştirilen programda, cuma namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okunarak, hayatını kaybeden esnaflar için dua edildi.

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