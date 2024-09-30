Keşanlı sporcu Ahmet Tek, Gelibolu Maratonu'nun 10 kilometre yaş kategorisinde birinci oldu.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi sporcusu Tek, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen maratonlara katılmaya devam ediyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen maratona katılan Tek, kürsüye çıkmayı başardı.

Tek, 10 kilometre yaş kategorisinde şampiyon oldu.

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Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye erlerini ziyaret etti.