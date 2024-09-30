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        Edirne'den kısa kısa

        Keşanlı sporcu Ahmet Tek, Gelibolu Maratonu'nun 10 kilometre yaş kategorisinde birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:31 Güncelleme: 30.09.2024 - 12:04
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        Edirne'den kısa kısa
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        Keşanlı sporcu Ahmet Tek, Gelibolu Maratonu'nun 10 kilometre yaş kategorisinde birinci oldu.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi sporcusu Tek, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen maratonlara katılmaya devam ediyor.

        Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen maratona katılan Tek, kürsüye çıkmayı başardı.

        Tek, 10 kilometre yaş kategorisinde şampiyon oldu.

        - Özden, itfaiye erlerini ziyaret etti

        Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye erlerini ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özden ve Belediye Meclis Üyeleri, Havsa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

        Özden, itfaiye erleri ile sohbet etti, çalışmalarında başarı diledi.

        - Geldi'ye ziyaretler sürüyor

        Edirne Fırıncılar Dernek Başkanı Yılmaz Canbaz, Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi'yi ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Canbaz ve dernek üyesi Muammer Karaman ziyarette çalışmaları hakkında bilgi verdi.

        Geldi de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek Canbaz'a çalışmalarında başarı diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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