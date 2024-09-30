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        Edirne'de 4 buçuk yaşındaki Eren pilot eşliğinde bindiği paramotorla Saros semalarında gezdi

        Edirne'de pilot eşliğinde paramotora binen 4 buçuk yaşındaki çocuk Saros Körfezi'ne kuşbakışı seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:24 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:24
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        Edirne'de 4 buçuk yaşındaki Eren pilot eşliğinde bindiği paramotorla Saros semalarında gezdi
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        Edirne'de pilot eşliğinde paramotora binen 4 buçuk yaşındaki çocuk Saros Körfezi'ne kuşbakışı seyretti.

        Ailesiyle Enez ilçesine tatile gelen Eren Eryonar'ı ailesi çok sevdiği paramotora bindirmek istedi.

        Paramotor pilotu Yılmaz Özkaya'nın idaresindeki paramotora binen Eren bir süre 150 metre yükseklikten Saros'u seyretti.

        Eren daha sonra gökyüzündeki yolculuğunun bir kısmında uyudu. Özkaya bu anları kamerasıyla kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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