Edirne'de 4 buçuk yaşındaki Eren pilot eşliğinde bindiği paramotorla Saros semalarında gezdi

Eren daha sonra gökyüzündeki yolculuğunun bir kısmında uyudu. Özkaya bu anları kamerasıyla kaydetti.

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