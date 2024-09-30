Edirne Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Edirne Belediye Meclisi bu yılın ilk olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başkanlığında düzenlenen toplantıda, 2025-2029 yıllarını kapsayan Edirne Belediyesi Stratejik Planı oy birliğiyle kabul edildi.

Gencan, stratejik planın orta ve uzun vadede gerçekleştirecekleri projeleri kapsadığını belirtti.

Planın belediye bünyesinde kurdukları ekip tarafından ve tüm birimlerin ortak çalışmasıyla hazırlandığını ifade eden Gencan, "Özellikle belirteyim planımız kendi öz kaynaklarımızla hazırlanmıştır. Şeffaf katılımcı bir süreçle hazırladığımız planımızda şehrin ve halkımızın ihtiyaçları ile sivil toplum örgütlerinin taleplerini göz önünde bulundurduk. Bu plan Edirne'nin her bir sakininin yaşam kalitesini artıracak projelerle dolu, ortak geleceğimizin yol haritasıdır." dedi.