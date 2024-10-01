Edirne'de tırla panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Edirne'de tırla panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Edirne'de tırla panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
N.Ç. idaresindeki 39 ADG 982 plakalı tır, Havsa kavşağında C.C'nin kullandığı 34 KUP 041 plakalı panelvana çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan panelvan sürücüsü C.C. sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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