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        Edirne'de tırla panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Edirne'de tırla panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:39 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:39
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        Edirne'de tırla panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Edirne'de tırla panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        N.Ç. idaresindeki 39 ADG 982 plakalı tır, Havsa kavşağında C.C'nin kullandığı 34 KUP 041 plakalı panelvana çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan panelvan sürücüsü C.C. sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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