Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de yaşlılar birkaç saatliğine mesleklerine geri döndü

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de huzurevi sakinleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hazırlanan proje kapsamında, emekli oldukları ve özlemini duydukları mesleklerine birkaç saatliğine dönme fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:41 Güncelleme: 01.10.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de yaşlılar birkaç saatliğine mesleklerine geri döndü
        ABONE OL
        ABONE OL

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de huzurevi sakinleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla hazırlanan proje kapsamında, emekli oldukları ve özlemini duydukları mesleklerine birkaç saatliğine dönme fırsatı buldu.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, huzurevi sakinlerinin özlemini duydukları mesleklerine kısa süreliğine de olsa dönmelerini sağlayacak bir projeyi uygulamaya karar verdi.

        Tohumcu, bu kapsamda emekli olduğu ve özlemini çektiği mesleği yıllar sonra birkaç saatliğine yaşamak isteyen emeklileri tespit etti.

        Proje ile emekli öğretmen yıllar sonra sınıfta öğrencilerle buluştu, emekli polis devriye görevi icra etti, ustabaşı inşaatta yapıları kontrol etti, ayakkabı tamircisi de tezgah başına geçti.

        Meslektaşlarıyla sohbet eden yaşlılar, geçmişi yad ederken duygusal anlar yaşadı.

        - "Farkındalık oluşturmak istedik"

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Harun Tohumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak hizmete ihtiyaç duyan tüm vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

        Huzurevinde kalan yaşlıların da neyi sevdiğini ve neye özlem duyduğunu değerlendirdiklerini belirten Tohumcu, "Bu çerçevede Dünya Yaşlılar Günü'nde farkındalık oluşturmak istedik. Büyüklerimizle konuştuğumuzda geçmişe olan özlemlerini gördük. Bu özlem vesilesiyle meslek erbapları yapmış olduğu işlerle ilgili birer gün bu işlerde zaman geçirsinler istedik." dedi.

        Huzurevinde kalan emekli polisi meslektaşlarıyla, emekli öğretmeni öğrencilerle, emekli ayakkabı ustası ve ustabaşını da mesleklerini bugün devam ettirenlerle buluşturduklarını dile getiren Tohumcu, yaşlıların mutluluğunun kendilerini de çok mutlu ettiğini bildirdi.

        - Meslektaşlarıyla devriye görevini yaptı

        Uzunköprü Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan emekli polis Enver Ertürk (69) polis kıyafeti giydi, eline telsiz aldı. Ertürk, ekip arabasıyla devriye görevi yaptı.

        Ertürk, çok sevdiği mesleğini yıllarca sürdürdüğünü anlattı.

        Polisliğin vatana ve millete hizmeti olan şerefli bir meslek olduğunu belirten Ertürk, "Emekli oldum ancak kendimi sivil gibi hissetmiyorum. Bu yaşıma rağmen halen mesleğimi yapıyor gibi hissediyorum. Meslektaşlarım sayesinde Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesleğimi bugün tekrar yaptım, çok mutluyum." diye konuştu.

        - Minik öğrenciler emekli öğretmene uzun süre sarıldı

        Edirne Huzurevi sakinlerinden emekli öğretmen Sedat Seyyar (83) ise öğrencilerle buluştu.

        Trakya Birlik İlkokulu'nda eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencilerine anılarını anlatan Sedat öğretmen, kara tahtanın başındaki günleri hatırlayınca duygulandı.

        Öğrenciler, günün anısına çiçek verdiği Sedat öğretmene uzun süre sarıldı.

        Dünyanın en güzel mesleğinin öğretmenlik olduğunu dile getiren Seyyar, 36 yıllık meslek yaşamında vatana millete faydalı olan çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini anlattı.

        Seyyar, öğrencilerle tekrar buluştuğu için çok mutlu olduğunu kaydetti.

        Edirne Huzurevinde kalan inşaat ve ayakkabı ustası da çalışma alanına gelerek anılarını yad etti.

        İnşaat ustası Zekeriya Üçüncü (74), meslektaşlarıyla buluşmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Hayatı boyunca çalıştığını ve çok sayıda usta yetiştirdiğini anlatan Üçüncü, Edirne'deki çok sayıda binada emeğinin olduğunu söyledi.

        Ayakkabı ustası Fevzi Tanıyan (70) da Edirne'deki Tahtakale Caddesi'ndeki tamirhanede yarım asrı aşkın çalıştığını anlattı.

        Huzurevinde zaman zaman o günleri hatırladığını ve arkadaşlıklarını özlediğini dile getiren Tanıyan, kendisine çalıştığı günleri tekrar yaşatan Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Hırsızları kovalıyordu! Resepsiyonisti yumrukla öldürdü!
        Hırsızları kovalıyordu! Resepsiyonisti yumrukla öldürdü!
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Kadın mahkumlarla buluştu
        Kadın mahkumlarla buluştu
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        "İki hatayla fişi çekti"
        "İki hatayla fişi çekti"
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi

        Benzer Haberler

        Edirne'de cinayet hükümlüsü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de cinayet hükümlüsü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Edirne'de tırla panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Edirne'de tırla panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Edirne'de su borusunun patlaması sonucu çukura düşen araç çamura saplandı
        Edirne'de su borusunun patlaması sonucu çukura düşen araç çamura saplandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Göz bebeğiyle kontrol edilen elektrikli sandalye geliştirdiler
        Göz bebeğiyle kontrol edilen elektrikli sandalye geliştirdiler
        Edirne'de, firari cinayet şüphelisi sınırda yakalandı
        Edirne'de, firari cinayet şüphelisi sınırda yakalandı