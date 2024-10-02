MHP'ye Edirne'de 643 kişi katıldı

Edirne'de MHP İl Başkanlığınca düzenlenen programda şehitler anıldı, partiye katılan 643 kişiye rozetleri takıldı.

Kentteki bir davet salonunda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda iki pehlivan arasında yağlı gösteri güreşi gerçekleşti.

MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi İlker Yücel, yaptığı konuşmada, MHP'nin siyasi anlayışında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinin, ideolojilerinin, inkılaplarının, yaşamının, öğütlerinin yeşertildiği ve büyütüldüğü anlayışı olduğunu söyledi.

Aracıyla gümrük kaçakçılığı olayı yaşanması sonrası CHP'den istifa eden Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün'ü de eleştiren Yücel, "Sayın Milletvekiline (Ediz Ün) bakıyorsunuz, olaydan sonra açıklama yapıyor 'Ben Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak çalışmalarıma devam ediyorum' diye. Kıymetli hemşerilerim, kıymetli dava arkadaşlarım size soruyorum. Mustafa Kemal Atatürk İlke ve İnkılapları içerisinde milletvekiline tahsisli araçla yurt dışından yasak madde getirmek nerede var? Hiç kimse bunu cevaplayamıyor." diye kaydetti.