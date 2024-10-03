Edirne'de otomobilin bisiklete çarptığı kazada ağır yaralanan doktor, hayatını kaybetti

Mesajda, "Üzücü bir trafik kazası sonucu bir süredir yoğun bakım tedavisi gören Dr. Barçın Barı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Edirne Tabip Odası da Barı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

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