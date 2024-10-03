İpsala Meslek Yüksekokuluna yeni başlayan öğrenciler için uyum programı düzenlendi.

Programda öğrencilere Trakya Üniversitesi, Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi, sınav sistemi ve danışmanlık uygulamaları tanıtıldı, İpsala hakkında bilgi verildi.

Yüksekokul yönetimi ve öğretim elemanlarının katıldığı program sonunda öğrencilere ikramda bulunuldu.

- Okul inşaatında incelemede bulundular

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Anadolu Lisesi inşaatında incelemede bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Sevgili, okulun önümüzdeki eğitim öğretim dönemine yetişmesini beklediklerini belirtti.

Sevgili'ye ziyarette Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve ilçe protokolü de eşlik etti.

- Köylü kadınlar sağlık taramasından geçti

İpsala'nın Kocahıdır köyünden 70 kadın, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) kontrolden geçti.

Köy muhtarı Sezgin Alyanak, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu söyledi.

Köy ebesi ile iş birliği yaparak bugüne kadar 70 kadını KETEM’e gönderdiklerini belirten Alyanak, "Ücretsiz taramalara katılarak erken teşhis konulan ve gördüğü tedavi sonucu yeniden sağlığına kavuşan kadınlar olduğunu öğrenmek bizlere ne kadar doğru bir iş yapıldığını gösteriyor." dedi.