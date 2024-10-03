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        Edirne'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Edirne'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 18:32 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:35
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        Edirne'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Edirne'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        M.E.K. idaresindeki 22 RK 321 plakalı otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı kent merkezi bağlantı yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Yangını fark eden sürücü aracı durdurdu. Sürücü ve yolcu, alevleri söndürmeye çalıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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