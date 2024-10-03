Edirne'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını fark eden sürücü aracı durdurdu. Sürücü ve yolcu, alevleri söndürmeye çalıştı.

M.E.K. idaresindeki 22 RK 321 plakalı otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı kent merkezi bağlantı yolunda henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

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