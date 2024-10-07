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        Edirne'de Türk Kızılaydan okula kan bağışçısı getiren öğrenciye madalya

        Edirne'de okula kan bağışçısı getiren öğrencilere "Okulumda 'Kan'panya İyilik Elçisi" madalyası takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:14 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:47
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        Edirne'de Türk Kızılaydan okula kan bağışçısı getiren öğrenciye madalya
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        Edirne'de okula kan bağışçısı getiren öğrencilere "Okulumda 'Kan'panya İyilik Elçisi" madalyası takıldı.

        Türk Kızılay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

        Plevne İlkokulu öğrencilerine, okula iki kan bağışçısı getirmesi halinde madalya verileceği duyuruldu.

        Kampanyaya öğrencilerin velileri de destek oldu, kısa sürede okul bahçesinde oluşturulan kan bağışı noktasında yoğunluk oluştu.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve eşi Aynur Karaburun da kızlarının okulunda başlatılan kampanyaya destek verdi; velilerle sohbet eden Karaburun çifti, sağlık çalışanlarına kolaylıklar diledi.

        Emniyet Müdürü Karaburun, yıllardır düzenli olarak kan verdiğini belirterek, vatandaşların kan bağışı konusunda duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

        Karaburun, duyarlılığından dolayı bir öğrenciyi tebrik ederek, "Okulumda 'Kan'panya İyilik Elçisi" madalyasını verdi.

        Kan bağışında bulunan Adem Topuz da ihtiyacı olan insanların sağlık bulması için kanın her zaman ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

        Plevne İlkokulu öğrencisi yeğeninin daveti üzerine eşi ile kan bağışında bulunduğunu belirten Topuz, öğrencilere madalya verilmesinin de güzel bir jest olduğunu kaydetti.

        Kampanya Türk Kızılayın oluşturduğu takvim çerçevesinde kentteki okullarda devam edecek.

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