Edirne'de "Filistin'e Destek Soykırıma İsyan" yürüyüşü düzenlendi

Yürüyüşe Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de destek verdi.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrenciler "Direnişin Simgesi Gazze" pankartıyla Türkan Sabancı Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

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