Belediye olarak mimarlarla iş birliğine devam edeceklerini belirten Özcan, Keşan'ı hep birlikte güzelleştireceklerini ifade etti.

Özcan, mimarların gününü kutladı, yaşam alanlarının güzelleştirilmesindeki katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Yılmaz, öğrencilerle de sohbet etti.

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