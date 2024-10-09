Edirne'den kısa kısa
Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Lalapaşa'daki okulları ziyaret etti.
Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Lalapaşa'daki okulları ziyaret etti.
İlçedeki okullarda incelemede bulunan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Ateşli’den yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Yılmaz, öğrencilerle de sohbet etti.
- Özcan'dan mimarlara ziyaret
Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Mimarlar Odası Keşan Temsilciliğini ziyaret etti.
Özcan, mimarların gününü kutladı, yaşam alanlarının güzelleştirilmesindeki katkıları dolayısıyla teşekkür etti.
Belediye olarak mimarlarla iş birliğine devam edeceklerini belirten Özcan, Keşan'ı hep birlikte güzelleştireceklerini ifade etti.
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