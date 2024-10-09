Proje kapsamında öğretmenler, öğrencileri evlerinde ziyaret ederek aileleriyle bir araya geldi.

Edirne Valiliği tarafından hayata geçirilen "Bir Kahvenizi İçeriz Projesi" İpsala'da sürüyor.

- İpsala'da "Bir Kahvenizi İçeriz Projesi" devam ediyor

Sezonu kurban keserek başlattıklarını ifade eden Kerman, "Tüm üreticilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı, bol kazançlı bir sezon diliyorum. İpsala'mızın bereketi daim olsun." dedi.

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