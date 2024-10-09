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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Belediyesine ait lisanslı depo çeltik alımına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 13:34 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:36
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        İpsala Belediyesine ait lisanslı depo çeltik alımına başladı.

        Belediye Başkanı Mehmet Kerman, lisanslı depodaki hazırlıkları tamamlayarak çeltik alımına başladıklarını belirtti.

        Sezonu kurban keserek başlattıklarını ifade eden Kerman, "Tüm üreticilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı, bol kazançlı bir sezon diliyorum. İpsala'mızın bereketi daim olsun." dedi.

        - İpsala'da "Bir Kahvenizi İçeriz Projesi" devam ediyor

        Edirne Valiliği tarafından hayata geçirilen "Bir Kahvenizi İçeriz Projesi" İpsala'da sürüyor.

        Proje kapsamında öğretmenler, öğrencileri evlerinde ziyaret ederek aileleriyle bir araya geldi.

        Okul ve aile iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen projenin eğitim öğretim yılı boyunca süreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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