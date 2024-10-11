Meriç Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği üyeleri, Meriç Kaymakamı Fuat Sözer ve Belediye Başkanı Yunus Atay'ı ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Sözer ve Atay'ı makamında ziyaret eden dernek üyeleri ilçenin genel durumu, gerçekleştirilmesi hedeflenen projeler, eğitim, göç sorunu, kurumlar arası iş birliği, sivil toplumun kamudaki yeri ve derneğin genel durumu konuları hakkında görüş belirtti.

Derneğin Başkanı Hasan Sivri, ilçenin kalkınması için yapılacak tüm projelere destek vereceklerini kaydetti.

- Keşan'da huzur toplantısı yapıldı Keşan ilçesinde huzur toplantısı gerçekleştirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yenimescit Mahallesi'nde gerçekleştirilen toplantıya Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve daire amirleri, emniyet müdürlüğü ekipleri katıldı. Yılmaz ve daire amirleri toplantıda asayiş, eğitim ve sağlık hizmetleri konuları hakkında vatandaşlarla fikir alışverişinde bulundu. - Özcan'dan Tek'e tebrik Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Gelibolu Maratonu'nda başarılı olan sporcu Ahmet Tek'i tebrik etti.