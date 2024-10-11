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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi ve Edirne Belediyesi iş birliğinde üniversitenin Karaağaç Yerleşkesi'nde yeşil alan düzenlemeleri ve ağaç bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 15:42 Güncelleme: 11.10.2024 - 15:50
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        Edirne'den kısa kısa
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        Trakya Üniversitesi ve Edirne Belediyesi iş birliğinde üniversitenin Karaağaç Yerleşkesi'nde yeşil alan düzenlemeleri ve ağaç bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Karaağaç Yerleşkesi tarihi ve kültürel yapılarıyla birlikte öğrencilere daha modern ve huzurlu bir ortam sunmak amacıyla yenileniyor.

        Edirne Belediyesinin kampüsün altyapısını güçlendirmek için lojistik destek sağlamasıyla ağaçların bakımı, zararlı böceklerle mücadele ve peyzaj çalışmaları ile doğal dengenin korunması hedefleniyor.

        Ortaklaşa yürütülen kazı, taşıma ve peyzaj düzenlemeleri ile kampüsün mevcut yapısını daha da güzelleştirilmesi, öğrencilere daha konforlu bir eğitim alanı sunulması amaçlanıyor.

        - FM Yağız üniversitelilerle buluştu

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Satranç Topluluğunca düzenlenen etkinlikte FM Yasin Emrah Yağız, üniversite öğrencileriyle buluştu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ahmet Yence, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların öğrencilerin yeni deneyimler kazanmasında büyük önem taşıdığını belirtti.

        Öğrenci etkinliklerine değer verdiklerini vurgulayan Yence, bu tür organizasyonların artarak devam edeceğini kaydetti.

        - TÜ ile ETUS arasında protokol imzalandı.

        Trakya Üniversitesi (TÜ) ile Edirne Toplum Ulaşım Sistemi (ETUS) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Yönetim Kurulu Salonundaki törende Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile ETUS Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Giyik protokol imzaladı.

        Protokole göre üniversite personeline belirli saatler arasında Kentkart indirimi uygulanacak.

        Sabah mesai başlangıcı saati olan 07.00-08.30 saatleri arası ile akşam mesai bitim saati olan 17.00-18.30 saatleri arasında uygulanacak olan bu protokolle üniversite personeline ulaşım kolaylığı sağlanacak.

        - TÜ'de Yeşile Dönüşüm Semineri düzenlendi

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Risk Yönetimi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Yeşile Dönüşüm Semineri düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi Senato Salonunda düzenlenen seminerde Ljublina Üniversitesi Kimya ve Kimya Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Andreja Zgajnar Gotvajn bir sunum yaptı.

        Kimyasal teknolojide sürdürülebilir yaklaşımlardan, yenilenebilir enerji kaynaklarından ve ham materyalleri anlatan Gotvaj, sunumda modern toplumda yeşil teknolojinin önemine değindi.

        Seminere TÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, TÜ Risk Yönetimi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. İlknur Taştan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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