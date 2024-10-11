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        Edirne'de siyasi partiler 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajı yayımladı

        CHP Edirne Kadın Kolları Başkanlığı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:44 Güncelleme: 11.10.2024 - 16:44
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        Edirne'de siyasi partiler 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajı yayımladı
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        CHP Edirne Kadın Kolları Başkanlığı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Partiden yapılan açıklamada, 11 Ekim'in kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve kız çocuklarının çocuk haklarından eşit ve tam olarak yararlanması amacı ile ilan edildiği belirtildi.

        Eğitim hakkı ve eşit fırsatlarla büyüyen her bir kız çocuğunun gelecekte özgüvenli bireyler yetiştireceği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Her kız çocuğu yarının doktoru, öğretmeni, milletvekili, mühendisi ve bir ailenin annesi olacağı unutulmamalıdır. Toplum kız çocuklarının yetişmesi ile şekilleniyor gelişiyor ve büyüyor. Kadınları güçlü ve özgür olmayan bir toplumun, güçlü ve özgür olması düşünülemez."

        - Yeniden Refah Partisi

        Yeniden Refah Partisi Edirne İl Başkanı Hakan Çalışkan da 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nün bir kutlama değil, ayrımcılık, ihmal ve istismarlara karşı, insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla bir mücadele ve farkındalık günü olduğunu belirtti.

        11 Ekim'in Türkiye, Kanada ve Peru'nun girişimleri sonucunda Birleşmiş Milletlere üye ülkeler tarafından alınan kararla 2012 yılından itibaren Dünya Kız Çocukları Günü olarak belirlendiğini ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti:

        "Bizler ne Narin'i unuttuk, ne Sıla bebeği, ne Şeyda komiseri, ne İkbali, ne de Hilali. Kız çocuklarımızın ve tüm çocuklarımızın her türlü ihmal ve istismardan korunarak özgürce büyüyebileceği bir dünya diliyoruz. İstismara, şiddete ve buna benzer suç olaylarında cezaların arttırılması gerekliliğine inanıyoruz. İdam cezasının en kısa zamanda gündeme gelmesini istiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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