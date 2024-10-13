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        Edirne Barosu başkanlığına yeniden Gökhan Karakoç seçildi

        Edirne Barosunun 50. Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Gökhan Karakoç yeniden başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 20:30 Güncelleme: 13.10.2024 - 20:55
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        Edirne Barosu başkanlığına yeniden Gökhan Karakoç seçildi
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        Edirne Barosunun 50. Olağan Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Gökhan Karakoç yeniden başkanlığa seçildi.

        Edirne Barosu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen başkanlık seçiminde Karakoç, Özgür Yıldırım ve Neslihan Türkay yarıştı.

        Baroya kayıtlı 630 avukattan 535’i, 5 sandıkta oylarını kullandı.

        Seçimde mevcut başkan Karakoç 243, Yıldırım 167, Türkay ise 125 oy aldı.

        Genel Kurulda yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyeleriyle Türkiye Barolar Birliği delegeleri de seçildi.

        Yeniden başkanlığa seçilen Karakoç, seçime katılan tüm meslektaşlarına teşekkür etti.

        Baroya bir dönem daha başkanlık yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Karakoç, "Bu kazananı ya da kaybedeni olan bir yarış değil. Bu hukuka ve mesleğe hizmet yarışıdır. Yeni dönemin baromuza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

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