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        Hibeyle aldığı büyükbaşlarıyla aile bütçesine destek oluyor

        HAKAN ŞAHİN - Edirne'de devlet desteğiyle besiciliğe başlayan kadın çiftçi, aile bütçesine destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 12:13 Güncelleme: 15.10.2024 - 12:33
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        Hibeyle aldığı büyükbaşlarıyla aile bütçesine destek oluyor
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        HAKAN ŞAHİN - Edirne'de devlet desteğiyle besiciliğe başlayan kadın çiftçi, aile bütçesine destek olmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Merkeze bağlı Kemal köyünde yaşayan 43 yaşındaki Kadriye Kuzucu, Genç Çiftçi Projesi için 2016'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvurdu.

        Proje kapsamında 6 büyükbaş hibe edilen Kuzucu, zamanla hayvan sayısını artırdı.

        Büyükbaş sayısını 14'e çıkaran Kuzucu, süt, yoğurt, et, tereyağı ve kaymak satıp aile bütçesine katkı sağlıyor.

        Kuzucu, AA muhabirine, ailesi hayvancılıkla uğraştığı için çocukluktan bu yana büyükbaş ve küçükbaş hayvanların arasında büyüdüğünü söyledi.

        Evli ve 2 çocuk annesi olan Kuzucu, 2016 yılında Genç Çiftçi Projesi'yle büyükbaş yetiştirmeye başladığını anlattı.

        Başvuru süresinin bitimine 3 gün kala evrakını teslim ettiğini ifade eden Kuzucu, "2016 yılında Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdum. 3 gün kala müracaat etmiştim hiç beklemiyordum. Ama şansımıza oldu. Bize erkek dana vereceklerdi, şansımıza 6 düve verdiler. Onlara baktık, yetiştirdik. 6 büyükbaş ile başladık, 14 hayvanımız oldu." dedi.

        Nisanda doğan buzağıya, "Nisan", eylülde doğana "Eylül", bayramda doğana ise "Bayram" ismini veren Kuzucu, sevgiyle baktığı hayvanların hepsine bir isim verdiğini belirtti.

        - "Aile bütçesine de destek oluyorum"

        Bu tür desteklerin köylerde yaşayan kadınlara büyük avantaj sağladığını anlatan Kuzucu, "Devlet desteğiyle aldım ben bu hayvanları çok şükür büyütme imkanım oldu. Ahırımız büyüdü, hayvanlarımız büyüdü. Sütlerini satıyorum, erkek danaları sucuk yapımı için veriyorum. Et isteyene et, kıyma isteyene kıyma veriyoruz. Çok şükür aile bütçesine de destek oluyorum." dedi.

        Hayvancılığı gençlerin pek yapmak istemediğini anlatan Kuzucu, bu nedenle köylerindeki birçok gencin kent merkezlerine giderek fabrikalarda çalıştığını söyledi.

        Kuzucu, "Gençler fabrikaya ya da herhangi bir işe giderken parfüm sıkıp da gidiyor, ama ahıra parfüm sıkmadan giriliyor. Burası kokan bir yer, doğal kokusu var. O nedenle kimse hayvancılık yapmak istemiyor. Şehre çok büyük bir göç var. Ama herkes bir gün köyüne gelecek. İnşallah biz de o günleri görürüz" diye konuştu.

        Gününün, sabah ezanın okunmasıyla başladığını, hayvanlara yem vererek diğer bakımlarını yaptığını aktaran Kuzucu, hayvanların sütlerini sağdıktan sonra ev işlerine baktığını anlattı.

        Kendisine verdiği desteklerden dolayı yetkililere teşekkür eden Kuzucu, "Devletimize çok teşekkür ederim. Onlar olmasaydı, ben bu ahırı büyütemezdim, hayvanlarımı geliştiremezdim. Çok şükür ilerledik, büyüdük ve devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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