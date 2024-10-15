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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kulüp ve dernek başkanlarını kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 17:00 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:26
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, kulüp ve dernek başkanlarını kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Şükrüpaşa Kulübü Başkanı Ayhan Dinç, kulübün yönetim kurulu üyeleri ve antrenörleri kabul eden Sezer, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Sezer, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu ve derneğin yönetim kurulu üyelerini de kabul etti.

        - Radyoterapi Simülasyon Laboratuvarı açıldı

        Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda "Radyoterapi Simülasyon Laboratuvarı" açıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Radyoterapi Bölümü öğrencileri gerçek bir simülasyon cihazında ışın ortamı olmadan eğitim görebilecek.

        Öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmesine destek olmasının yanı sıra güvenli bir ortamda eğitim görme olanağı sağlayacak cihazın kullanımına başlanmasıyla birlikte öğrencilerin mesleki olarak kendilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

        Radyoterapi Simülasyon Laboratuvarı'nın açılışı Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Eylem Bayır, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gülden Aynacı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Laboratuvar hakkında bilgi alan Hatipler, tüm Balkanlara hizmet edecek Radyoterapi Simülasyon Merkezi'nin kurulması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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