Edirne'de üniversite öğrencilerine sağlık hizmetleri tanıtıldı

Edirne'de üniversite öğrencilerine Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri hizmetleri tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nin rektörlük bahçesinde düzenlenen "Öğrenci Toplulukları Buluşuyor" etkinliği kapsamında stant açtı.

Sağlık çalışanları gün boyunca üniversite öğrencilerini İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı merkezlerde verilen hizmetlere ilişkin bilgilendirdi ve broşür dağıttı.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından tanıtımı yapılan Normal Doğum Eylem Planı kapsamında "Doğal Olan Normal Doğum" temasıyla bilgilendirmeler de gerçekleştirildi.