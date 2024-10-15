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        Edirne'de üniversite öğrencilerine sağlık hizmetleri tanıtıldı

        Edirne'de üniversite öğrencilerine Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri hizmetleri tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 17:24 Güncelleme: 15.10.2024 - 17:24
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        Edirne'de üniversite öğrencilerine sağlık hizmetleri tanıtıldı
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        Edirne'de üniversite öğrencilerine Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri hizmetleri tanıtıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nin rektörlük bahçesinde düzenlenen "Öğrenci Toplulukları Buluşuyor" etkinliği kapsamında stant açtı.

        Sağlık çalışanları gün boyunca üniversite öğrencilerini İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı merkezlerde verilen hizmetlere ilişkin bilgilendirdi ve broşür dağıttı.

        Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından tanıtımı yapılan Normal Doğum Eylem Planı kapsamında "Doğal Olan Normal Doğum" temasıyla bilgilendirmeler de gerçekleştirildi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve beraberindekiler de standı ziyaret etti.

        İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Selma Heves de ziyarette yer aldı.

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