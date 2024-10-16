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        Edirne'de Kadın Çiftçiler Zirvesi düzenlendi

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Çiftçimize verdiğimiz desteklerin daha fazla olması için mücadele edeceğiz. Tohum dağıtmaya, mazot yardımında bulunmaya, değerli çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. " dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:28 Güncelleme: 16.10.2024 - 16:47
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        Edirne'de Kadın Çiftçiler Zirvesi düzenlendi
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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Çiftçimize verdiğimiz desteklerin daha fazla olması için mücadele edeceğiz. Tohum dağıtmaya, mazot yardımında bulunmaya, değerli çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. " dedi.

        Akın, Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen Kadın Çiftçiler Zirvesi'nde bugün hem Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladıklarını hem de yeni kurdukları Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün tanıtımını yapmak için bir araya geldiklerini söyledi.

        Kendisinin de bir çiftçi kızı olduğunu, çiftçilerin ihtiyaçlarını ve sorunlarını çok iyi bildiğini anlatan Akın, bunların çözümü içinde ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

        Mülkiyeti Edirne Belediyesine ait Cumhuriyet Çiftliği'nde 2019 yılından bu yana ata tohumu ektiklerini hatırlatan Akın, şunları söyledi:

        "Diğer taraftan 300 dönüme yakın arazimizde de ekip yapacağız, ürettiğimiz ürünlerin gelirinden de kız çocuklarımıza burs vereceğiz. Bu proje beni çok heyecanlandırıyor. Diğer taraftan belediyemize ait dronlarla ilaçlama konusunda çiftçilerimize destek vermeye devam edeceğiz. Çiftçimize verdiğimiz desteklerin daha fazla olması için mücadele edeceğiz. Tohum dağıtmaya, mazot yardımında bulunmaya, değerli çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

        Akın, yeni kurdukları Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün kentin tarımsal üretimine katkı sağlayacağını ifade etti.

        Genç ve dinamik bir kadro kurduklarını anlatan Akın, "Hedeflerimiz çok büyük, çok dinamik, genç bir kadroya sahibiz. Hepsiyle gurur duyuyorum hepsiyle. Çok doğru tercihlerle, çok doğru adımlarla devam ediyoruz. Ve istiyoruz ki bu böyle bir başlık olarak konu başlığı bir müdürlük olarak kalmasın. Tam sizler gibi üreten kadınlar gibi üretmiş olalım O yüzden biz bu anlamda çok değerli çalışmalara imza atacağız." dedi.

        Edirne Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Egemen Ilgın ise yaptıkları çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler verdi.

        - "Biz çiftçi olarak gurur duyuyoruz"

        Karabulut köyünden Yeşim Baraz, babasının vefatıyla birlikte ablasıyla birlikte çiftçilik yapmaya başladığını belirtti.

        Çiftçilerin bazı sorunlar yaşadığını anlatan Baraz, "Bizler bayan olarak son derece sistematik, disiplinli bir şekilde işlerimizi yürütüyoruz. Bunda hiçbir sorunumuz yok. Bir tek sorun köylerde çalışacak eleman bulamıyoruz. Bizim için bu büyük sorun. Köylerdeki nesil de yaşlanıyor. Genç nesil hep şehirlere gidiyor, daha rahat yaşamak istiyor. Ama biz çiftçi olarak gurur duyuyoruz ve yaptığımız işi çok seviyoruz." dedi.

        Bir diğer çiftçi Fevziye Sakarya da çiftçiliğe ilk başladığı günlerden örnekler vererek teknolojinin gelişmesiyle artık ekim dahil her şeyi dron ile yaptıklarını anlattı.

        Konuşmaların ardından kadın çiftçilere desteklemeler ve projeler hakkında bilgiler verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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