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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Kadripaşa İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 08:50 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:00
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        Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Kadripaşa İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, okulda incelemede bulunan Yılmaz, yöneticilerden yapılan çalışmalarla ilgi bilgi aldı.

        Sınıfları da gezen Yılmaz, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

        - Enez'de tarımsal sulama hattı çalışması

        Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Karaincirli köyünde başlayan tarımsal sulama hattı çalışmasında incelemede bulundu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kazı alanını inceleyen Tutal, üreticilerle sohbet etti.

        Tutal, Edirne Valisi Yunus Sezer'in desteğiyle yapımına başlanan sulama hattı sayesinde 1000 dönüm arazinin sulamaya açılacağını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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