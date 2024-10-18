Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Kadripaşa İlkokulu'nu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, okulda incelemede bulunan Yılmaz, yöneticilerden yapılan çalışmalarla ilgi bilgi aldı.

Sınıfları da gezen Yılmaz, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

- Enez'de tarımsal sulama hattı çalışması

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Karaincirli köyünde başlayan tarımsal sulama hattı çalışmasında incelemede bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, kazı alanını inceleyen Tutal, üreticilerle sohbet etti.