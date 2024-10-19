İstanbul'da sosyal medyadan canlı yayınla düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı

Bu kapsamda ekipler, sosyal medya üzerinden 21 Temmuz 2024 tarihinde sosyal medya yoluyla canlı yayın yaparak "göçmenleri adresine teslim ettik" şeklinde paylaşım yapan insan kaçakçılarının yakalanması için İstanbul'da operasyon düzenledi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "Göçmen Kaçakçılığı" ile mücadele kapsamında, düzensiz göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde etme yolunda olan insan kaçakçılarının bağlantılarını ortaya çıkartmak ve faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

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