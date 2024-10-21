Kapıkule'de iki tırda 120 kilogram kokain ile 178 kilogram esrar ele geçirildi

Narkotik dedektör köpekleri Ares ve Jeff'in katılımıyla yapılan aramada tırın yakıt deposunda oluşturulan gizli bölmede 107 pakette 120 kilogram kokain ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerinin bu işlemi yaptığı sırada uyuşturucu yüklü bir tır daha Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştı.

Alınan bilgiye göre Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tır risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki tırda 120 kilogram kokain ile 178 kilogram esrar ele geçirildi.

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