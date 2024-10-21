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        Kapıkule'de iki tırda 120 kilogram kokain ile 178 kilogram esrar ele geçirildi

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki tırda 120 kilogram kokain ile 178 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 17:21 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:21
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        Kapıkule'de iki tırda 120 kilogram kokain ile 178 kilogram esrar ele geçirildi
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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki tırda 120 kilogram kokain ile 178 kilogram esrar ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tır risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.

        Yoğunluk tespiti üzerine arama hangarına alınan tır gümrük muhafaza ekiplerince narkotik dedektör köpeği Füge ve Rosie yardımıyla arandı. Aramada tır tabanında 160 pakette 178 kilogram esrar bulundu.

        Gümrük muhafaza ekiplerinin bu işlemi yaptığı sırada uyuşturucu yüklü bir tır daha Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştı.

        Narkotik dedektör köpekleri Ares ve Jeff'in katılımıyla yapılan aramada tırın yakıt deposunda oluşturulan gizli bölmede 107 pakette 120 kilogram kokain ele geçirildi.

        Sürücüler Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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