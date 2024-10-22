Edirne'de gastronomi festivali düzenlenecek

Edirne'de 25 - 27 Ekim'de "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" yapılacak.

Edirne Valiliğince kentte gastronomi turizminin çeşitlendirilmesi ve unutulan yemeklerin tariflerinin toplanması hedefiyle başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Proje kapsamında bir yıla yakın ilçeler ve köylerde folklorik saha araştırması yapıldı. Şeflerin kadınlardan aldığı tarifler akademisyenler tarafından derlendi.

Çorba, salata, turşu, kahvaltılık, börek, hamur işi, pilav, ana yemek, sebze yemeği, köfte, balık yemeği, sarma ve dolma, tatlı, helva ve şerbet olmak üzere 15 farklı kategori altında tarifleri elde edilen 101 yemek ve tatlının yapılışı görüntülü olarak da kaydedildi.

Saray mutfağının zarafeti, göç ve yokluk dönemlerinde doğan sade ama lezzetli yemekler, özenle derlenen tariﬂerde bir araya getirildi. Bu çerçevede hazırlanan "Topraktan Sofraya Edirne" kitabında yer alan yemeklerin tarifini okuyanlar aynı zamanda karekod aracılığıyla yemeklerin yapılışını izleme imkanı da bulacak. Edirne Valiliği himayesinde Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda kitabın tanıtımı ve yemek sunumu için 25-27 Ekim'de Karaağaç Tren Garı'nda "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" düzenlenecek.

Festivalde Edirne'nin yöresel lezzetleri ziyaretçilerle buluşacak, Edirne gastronomisiyle ilgili hazırlanan yemek videoları gösterilecek, Balkan ülkelerinin mutfak kültürü tanıtılacak, kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ürünler sergilenecek ve geleneksel Balkan/Rumeli kıyafet koleksiyonu defilesi yapılacak. - Tadımlar, yarışmalar, söyleşiler ve konserler düzenlenecek Festival, 25 Ekim Cuma günü Edirne Valisi Yunus Sezer'in de aralarında olduğu kortejin Mimar Sinan heykeline kadar yürümesiyle başlayacak. Burada gaziler helvası ikramı yapılacak. Karaağaç Tren Garı'nda açılış programıyla devam edecek festival programında "Topraktan Sofraya Edirne" kitabı tanıtılacak, Edirne usulü musakka, glutensiz tarhana, misk şerbeti, ağa pilavı tadımları gerçekleştirilecek. "Rumeli'den esintiler" defilesinin ardından "Nehrin ötesi" konserinde akademisyen Evrim Kaşıkçı ve Yunan müzisyen Nikos Grammatidis sahne alacak.