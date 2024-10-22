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        Edirne'de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi

        Edirne'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 15:47 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:51
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        Edirne'de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi
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        Edirne'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesi ve güvenli trafik akışının sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda son bir haftada 35 okul servisini denetledi.

        Denetimlerde 3 araç sürücüsüne ilgili maddelerde ceza uygulandı.

        Trafik jandarması sürücülere ve öğrencilere temel trafik kuralları hakkında bilgi de verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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