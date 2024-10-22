Edirne'de jandarma ekipleri okul servislerini denetledi

Edirne'de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesi ve güvenli trafik akışının sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda son bir haftada 35 okul servisini denetledi.

Denetimlerde 3 araç sürücüsüne ilgili maddelerde ceza uygulandı.

Trafik jandarması sürücülere ve öğrencilere temel trafik kuralları hakkında bilgi de verdi.