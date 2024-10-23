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        Edirne'de düzenlenecek gastronomi festivalinde Balkan mutfakları tanıtılacak

        Edirne'de 25-27 Ekim'de düzenlenecek "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nde Balkan ülkelerinin mutfakları da tanıtılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 12:21 Güncelleme: 23.10.2024 - 12:21
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        Edirne'de düzenlenecek gastronomi festivalinde Balkan mutfakları tanıtılacak
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        Edirne'de 25-27 Ekim'de düzenlenecek "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nde Balkan ülkelerinin mutfakları da tanıtılacak.

        Edirne Valiliğince kentte gastronomi turizminin çeşitlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Karaağaç Tren Garı'nda düzenlenecek festivalde Rumeli ve saray mutfağının yemekleri davetlilere sunulacak.

        Festival kapsamında Balkan mutfaklarından yemekler de yapılacak.

        Bosna Hersek, Yunanistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan'dan gelecek şefler, ülkelerinin mutfaklarının ünlü lezzetlerini hazırlayacak.

        Festivalde Makedon şefler Nedjmiddin Beqiri ve Ilir Mehazi "Çiçek kebap", Sırp şef Mladen Rankovic "Duvec of Kadapa", Yunanistan'dan şef Hasan Kehaya "Pastitsio", Bosna Hersek'ten şef Zaim Merdan ve Nermin Hodzic "Bosanski Kolacici", Kosovalı şefler Emine Muharremi, Besnik Abdullahu ve Arian Zeqiri "Flia", "Leçenik", "Pogaçe" ve "Qofte me Kajmak", Karadağ'dan şef Sladana Soc'un "Rastan sa Kastradinom" yemeklerini hazılayacaklar.

        - Festival cuma günü başlayacak

        Festival, 25 Ekim Cuma günü Edirne Valisi Yunus Sezer'in de aralarında olduğu kortejin Mimar Sinan heykeline kadar yürümesiyle başlayacak. Burada gaziler helvası ikramı yapılacak.

        Karaağaç Tren Garı'nda açılış programıyla devam edecek festival programında "Topraktan Sofraya Edirne" kitabı tanıtılacak, Edirne usulü musakka, glutensiz tarhana, misk şerbeti, ağa pilavı tadımları gerçekleştirilecek. "Rumeli'den esintiler" defilesinin ardından "Nehrin ötesi" konserinde akademisyen Evrim Kaşıkçı ve Yunan müzisyen Nikos Grammatidis sahne alacak.

        Programın ikinci gününde ise gastronomi söyleşilerinin yanı sıra, "zirva, ıspanak borani, kaşık helvası, kandilli mantı, yoğurt çorbası, reyhan şerbeti, ekşili pırasa, kaçamak, zerde ve ıspanak kökü çorbası" tadımları gerçekleştirilecek. Liselerarası yemek yarışmasının gerçekleşeceği etkinlikte konserler de verilecek.

        Festivalin son gününde söyleşilerle gastronominin turizme etkisi akademisyenlerce tartışılacak. "Rumeli beğendi, bulgur çorbası, Edirne usulü kapama, helva-i hakani, mamzana, ciğer sarma" tadımları gerçekleşecek. Yemek yarışmalarının yer alacağı program Murat Mermer ve Turgay Başyayla'nın konserleri ile sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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