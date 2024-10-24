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        Edirne'de kısa kısa

        Edirne'de çiftçiler Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yönetmeliğinde yapılan değişiklikten memnun olduklarını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 10:00 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:05
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        Edirne'de kısa kısa
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        Edirne'de çiftçiler Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) yönetmeliğinde yapılan değişiklikten memnun olduklarını dile getirdi.

        Tarım ve Orman Bakanlığıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği arasında ÇKS dosya kabullerinin ve veri girişlerinin Ziraat Odaları tarafından yapılması hususunda protokol yapılmıştı.

        Protokol kapsamında 2025 üretim sezonunda Edirne, Aydın ve Bayburt pilot il olarak belirlendi.

        Edirne Ziraat Odası'na gelen çiftçiler dosya ve veri girişi işlemlerini yaptırmaya başladı.

        Edirne Ziraat Odası Genel Sekreteri Cengiz Küçükduvan, pilot il olan Edirne'de işlemlere başladıklarını söyledi.

        Uygulamanın çiftçilere büyük avantajlar sağladığını belirten Küçükduvan, "İlçelerle birlikte bizler ÇKS'leri tarım ve orman il müdürlüklerinden devraldık. Bizler girişlerini yapıyoruz çiftçilerimizin. Bu çiftçimiz için büyük bir avantaj çünkü önceki yıllarda da dosyaları bizlere geliyordu. Ekilişleri, kira sözleşmeleri, formları bizler tarafından yazılıyordu. Daha sonra hazırlanan dosyalar bizden çiftçinin vasıtasıyla tarım ve orman il müdürlüklerine götürülüyordu. Orada da üreticinin işlem süreci oluyordu. Ama şu anki işleyişte bize gelen çiftçimiz tüm formları doldurulup kira sözleşmeleri yapılarak dosyası bizde kalıp ÇKS'ye girişleri de hızlı şekilde yapılıyor." dedi.

        Küçükduvan, çiftçilere zaman kazandıracaklarını dile getirdi.

        Üreticilerden İsmail Taşkın da yeni uygulamayı eskiye göre daha hızlı bulduğunu ifade etti.

        Daha önce işlemler için tarım il müdürlüğüne gittiklerini anlatan Taşkın, "Şimdi ise her şey odamızda daha çabuk bir şekilde oluyor. Bu uygulamadan memnunuz. Odamızda gayet hızlı çalışıyor. ÇKS'mizi hızlı bir şekilde aldık. ÇKS bir çiftçi için çok önemli. Biz bu uygulamadan memnun kaldık." diye konuştu.

        Üreticilerden Nusret Karagöz de işlemlerin çok hızlı yürüdüğünü kaydetti.

        - TRAKYAKA Yönetim Kurulu toplandı

        Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Yönetim Kurulu'nun ekim ayı olağan toplantısı Edirne'de düzenlendi.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Trakya Birlik Genel Müdürlüğünde gerçekleşen toplantı, Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

        Toplantıda, Edirne'de gerçekleştirilecek projeler, planlar ve yatırımlar görüşüldü.

        - Kore gazisi Tunca son yolculuğuna uğurlandı

        İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde vefat eden 95 yaşındaki Kore gazisi Mehmet Tunca askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

        Belde meydanında düzenlenen askeri törenin ardından Tunca'nın naaşı belde mezarlığında defnedildi.

        Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Tunca'nın yakınlarına başsağlığı diledi ve Türk bayrağı verdi.

        Törene, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü, askerler ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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