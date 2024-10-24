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        Edirne Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

        Edirne Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 14:08 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:08
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        Edirne Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı
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        Edirne Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

        Dernekten yapılan açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu.

        Şehit ailelerinin acılarını Türk milletinin derinden hissettiği aktarılan açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman güvenlik güçlerimizin, bu alçak saldırıyı yapanları ve iş birlikçilerini en yakın zamanda adalet önüne çıkaracaklarına olan güvenimiz tamdır." denildi.

        Açıklamada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a "umut hakkı" tartışmasına ilişkin, "Umutlarımızı yıkanların 'umut hakkı' olamaz. Şehitlerimizin kanları, gazilerimizin bedenleri üzerinden pazarlıklar yapılamaz, bizler adına vatan haini katillerin affedilmesine kararlar verilemez. Edirne Şehit Aileleri ve terör gazileri olarak bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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