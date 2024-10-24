Edirne Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınadı

Edirne Şehit Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını kınadı.

Dernekten yapılan açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu.

Şehit ailelerinin acılarını Türk milletinin derinden hissettiği aktarılan açıklamada, "Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman güvenlik güçlerimizin, bu alçak saldırıyı yapanları ve iş birlikçilerini en yakın zamanda adalet önüne çıkaracaklarına olan güvenimiz tamdır." denildi.