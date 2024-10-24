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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:53
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.İ'nin yönetimindeki aracı durdurdu. Yapılan kontrolde sürücünün 1,23 promil alkollü olduğu tesipt edildi.

        Ekiplerce ehliyetine el konulan sürücüye para cezası uygulandı.

        - Komşular arası çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı

        Uzunköprü ilçesinde komşular arası çıkan kavgada 4 kişi gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

        Komşuların şikayeti üzerine olayla ilgili ND, GD, ÇÇ ve MK gözaltına alındı.

        - Aracına çarpıp kaçanlardan şikayetçi oldu

        Edirne'de bir kişi aracına çarpıp kaçanlardan şikayetçi oldu.

        Koca Sinan Mahallesi'nde yaşayan E.A. park halindeki aracının yanına geldiğinde aracında hasar tespit etti.

        E.A. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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