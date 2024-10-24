Edirne'de asayiş

Edirne'de bir kişi aracına çarpıp kaçanlardan şikayetçi oldu.

Komşuların şikayeti üzerine olayla ilgili ND, GD, ÇÇ ve MK gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri E.İ'nin yönetimindeki aracı durdurdu. Yapılan kontrolde sürücünün 1,23 promil alkollü olduğu tesipt edildi.

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