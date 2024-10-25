Kapıkule'de bir tırda 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin yaptığı çalışma kapsamında Bulgaristan'dan gelen tırda uyuşturucu olduğu bilgisi elde edildi.

Edirne'de emniyet ve gümrük ekiplerinin ortak operasyonunda bir tırda 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi.

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