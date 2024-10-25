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        Kapıkule'de bir tırda 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi

        Edirne'de emniyet ve gümrük ekiplerinin ortak operasyonunda bir tırda 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 08:26 Güncelleme: 25.10.2024 - 08:34
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        Kapıkule'de bir tırda 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi
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        Edirne'de emniyet ve gümrük ekiplerinin ortak operasyonunda bir tırda 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin yaptığı çalışma kapsamında Bulgaristan'dan gelen tırda uyuşturucu olduğu bilgisi elde edildi.

        Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma sonucu tır Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişinde arama hangarına çektirildi.

        X-ray taramasında yoğunluk tespit edilen kabinde yapılan aramada 12 kilo 218 gram kokain bulundu.

        Sürücü B.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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