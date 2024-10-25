Edirne'de gözaltına alınan insan kaçakçısı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü mensuplarının illegal yollarla yurt dışına çıkışlarına yardım eden şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

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