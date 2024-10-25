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        Edirne'de gözaltına alınan insan kaçakçısı tutuklandı

        Edirne'de FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçmasına yardım ettiği belirlenen insan kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 10:37 Güncelleme: 25.10.2024 - 10:37
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        Edirne'de gözaltına alınan insan kaçakçısı tutuklandı
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        Edirne'de FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçmasına yardım ettiği belirlenen insan kaçakçısı yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü mensuplarının illegal yollarla yurt dışına çıkışlarına yardım eden şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyonda H.G. yakalandı.

        Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "Göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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