Edirne'de gözaltına alınan insan kaçakçısı tutuklandı
Edirne'de FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçmasına yardım ettiği belirlenen insan kaçakçısı yakalandı.
Edirne'de FETÖ şüphelilerinin Yunanistan'a kaçmasına yardım ettiği belirlenen insan kaçakçısı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü mensuplarının illegal yollarla yurt dışına çıkışlarına yardım eden şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda kent merkezinde düzenlenen operasyonda H.G. yakalandı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "Göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
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