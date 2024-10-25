Edirne Valisi Sezer Keşan'da incelemelerde bulundu

Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde yapımı devam eden jandarma ve emniyet binalarında incelemede bulundu.

İlçede yapımında sona gelinen Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı binası inşaatında incelemelerde bulunan Sezer, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Hizmet binasının kısa zamanda tamamlanacağını ifade eden Sezer, "Yeni hizmet binası ilimize, ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi

Vali Sezer daha sonra yapımı devam eden Keşan Emniyet Müdürlüğü binası inşaatında da incelemelerde bulundu.