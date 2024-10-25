Edirne Valisi Sezer Keşan'da incelemelerde bulundu
Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde yapımı devam eden jandarma ve emniyet binalarında incelemede bulundu.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde yapımı devam eden jandarma ve emniyet binalarında incelemede bulundu.
İlçede yapımında sona gelinen Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı binası inşaatında incelemelerde bulunan Sezer, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
Hizmet binasının kısa zamanda tamamlanacağını ifade eden Sezer, "Yeni hizmet binası ilimize, ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi
Vali Sezer daha sonra yapımı devam eden Keşan Emniyet Müdürlüğü binası inşaatında da incelemelerde bulundu.
Vali Sezer'in ziyaretlerinde AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ile Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan da yer aldı.
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