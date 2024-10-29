Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası 2. gün müsabakaları başladı

Startı Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından verilen şampiyona, büyük kadınlar, genç kadınlar, yıldız kadınlar ve yıldız erkekler kategorilerindeki yarışlarla sona erecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Balkan Bisiklet Birliği'nin düzenlediği organizasyonda müsabakalar, merkeze bağlı Tayakadın köyünden büyük ve genç erkekler kategorilerinin startıyla başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.