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        Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor

        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 13:38 Güncelleme: 29.10.2024 - 13:38
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        Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor
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        CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yazgan, Kurtuluş Savaşı'nın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, bir avuç inanmışın yol göstericiliğinde, Türk milletinin topyekün direnişiyle tarihe yazıldığını belirtti.

        Yazgan, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilan edilmesiyle Anadolu ve Rumeli'nin yoksul çocuklarının, emektar annelerin, cepheden cepheye ölümü göze alan babaların kaderinin değiştiğini vurguladı.

        TBMM'nin etkisizleştirilmeye çalışıldığını iddia eden Milletvekili Yazgan iktidarın politikalarını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi.

        Cumhuriyet değerlerinin korunması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Yazgan, "İkinci yüzyılında Cumhuriyetimizi daha ileri taşımak zorundayız, yurttaşlarımızın daha aydınlık günlere uyanmasını sağlamak zorundayız. Elimizi, gerekirse gövdemizi bu yolda taşın altına koymaktan çekinmeyeceğiz. Bu düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla, rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet yaşayacak. Yaşasın Cumhuriyet." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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