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        Edirne'den kısa kısa

        İpsala ilçesinde iş merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 10:36 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:43
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        İpsala ilçesinde iş merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

        İpsala Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kapalı pazaryeri yanında inşa edilecek iş merkezinde düğün, sinema ve tiyatro salonu, sosyal alanlar, ofisler ve iş yerleri yer alacak.

        İş merkezinin temeli düzenlenen törenle İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve iş insanları tarafından atıldı.

        - Keşan'da belediye ekiplerinin çalışmaları

        Keşan ilçesinde belediye ekipleri çeşitli alanlarda çalışmalar gerçekleştirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve hijyen standartlarını artırmak amacıyla ilçede faaliyet gösteren restoranları denetledi.

        Ekipler trafik akışını güvenli hale getirmek ve sürücülerin hız kontrolünü sağlamak amacıyla kasis çalışması gerçekleştirdi.

        Ayrıca belediye ekipleri, Keşan Kaymakamlığı ve KİSEV koordinasyonunda aşevinde her gün yüzlerce eve sıcak yemek ulaştırmayı sürdürüyor.

        - Keşan'ın minik hemşerilerine ziyaret

        Keşan Belediyesi ekipleri minik hemşerilerine ziyarette bulundu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Meltem ve Uğur Çatkara çiftinin oğulları Uras, Gülben ve Berkay Can çiftinin kızları Zeynep Güneş ile Emine ve Fevzi Koçak çiftinin oğulları Doruk'u ziyaret etti.

        Ekipler aileleri tebrik ederek miniklere sağlık ve başarı dolu bir ömür diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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