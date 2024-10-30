İpsala ilçesinde iş merkezinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

İpsala Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kapalı pazaryeri yanında inşa edilecek iş merkezinde düğün, sinema ve tiyatro salonu, sosyal alanlar, ofisler ve iş yerleri yer alacak.

İş merkezinin temeli düzenlenen törenle İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve iş insanları tarafından atıldı.

- Keşan'da belediye ekiplerinin çalışmaları

Keşan ilçesinde belediye ekipleri çeşitli alanlarda çalışmalar gerçekleştirdi.

Ayrıca belediye ekipleri, Keşan Kaymakamlığı ve KİSEV koordinasyonunda aşevinde her gün yüzlerce eve sıcak yemek ulaştırmayı sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak ve hijyen standartlarını artırmak amacıyla ilçede faaliyet gösteren restoranları denetledi.

Keşan Belediyesi ekipleri minik hemşerilerine ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keşan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Meltem ve Uğur Çatkara çiftinin oğulları Uras, Gülben ve Berkay Can çiftinin kızları Zeynep Güneş ile Emine ve Fevzi Koçak çiftinin oğulları Doruk'u ziyaret etti.

Ekipler aileleri tebrik ederek miniklere sağlık ve başarı dolu bir ömür diledi.