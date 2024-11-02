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        "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nde Balkan lezzetleri sunuldu

        Edirne'de Valilik tarafından düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nde Balkan ülkelerinden gelen şefler ülkelerine özgü yemekleri sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 15:33 Güncelleme: 02.11.2024 - 15:33
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        "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nde Balkan lezzetleri sunuldu
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        Edirne'de Valilik tarafından düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nde Balkan ülkelerinden gelen şefler ülkelerine özgü yemekleri sundu.

        Karaağaç'taki tarihi tren garında düzenlenen festival yoğun katılımla devam ediyor.

        Festivalin ikinci gününde Balkan ülkelerinden gelen şefler ülkelerinin yemeklerini yaptı.

        Şefler, festivale katılanlara yemeklerin tariflerini de anlattı.

        Yunanistan'ın İskeçe kentinden gelen şef Hasan Kahya, Yunanistan'ın ünlü makarnası pastitsio ile İskeçe ve Gümülcine tatlıları yaparak katılımcılara sundu.

        Kahya, AA muhabirine, Yunanistan'ın ünlü yemeği pastitsioyu dana kıyması, Yunanistan makarnası ve İskeçe kaşarından yaptıklarını söyledi.

        İskeçe Pomaklarının önemli lezzetlerinin olduğunu belirten Kahya, "Balkanlardan gelen diğer ülkelerin şefleriyle buluşarak yemekler hakkında konuştuk. Yemek kültürlerimiz benzer ancak farklı yemeklerin olduğunu da öğrendik. Bu festivalin kültür aktarımı ve devamı açısından da çok değerli ve önemli olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

        Kuzey Makedonya'dan gelen Necmettin Bekiri de çiçek ve saksı kebabı ile ülkesine özel dolmalardan yaparak katılımcılara sundu.

        Özellikle çiçek kebabının Kuzey Makedonya sofrasının gözdesi olduğunu anlatan Bekiri, katılımcıların ülkesinin yemeklerini sevdiğini kaydetti.

        Kosova'ya özgü poğaça yaparak katılımcılara sunan Arsim Kqiku da festivali çok beğendiğini ve Balkan ülkelerinde de benzerlerinin düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

        Balkan lezzetlerinden tadan Nebahat Kara da ikram edilen yemeklerden ilk kez tattığını ve çok beğendiğini anlattı.

        Mehmet Kara ise değişik tatlar denemeyi sevdiğini dile getirdi.

        Vatandaşlardan Bilge İstil ise Yunanistan lezzetlerini beğendiğini, atölyelerde değişik lezzetler yapmayı öğrendiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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