Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'deki gastronomi festivali şeflerden "tam not" aldı

        Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"ne Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen şefler tam not verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 16:03 Güncelleme: 02.11.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'deki gastronomi festivali şeflerden "tam not" aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"ne Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen şefler tam not verdi.

        Karaağaç'taki tarihi tren garında devam eden festivalde şefler katılımcılarla buluştu.

        Rumeli, Balkanlar ve Anadolu mutfağından lezzetler şefler tarafından yapılarak vatandaşlara ikram edildi.

        Şef Ceyda Özdemirli, AA muhabirine, Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer öncülüğünde hazırlanan Topraktan Sofraya Edirne kitabının çok önemli olduğunu söyledi.

        Festivalde kitapta bulunan lezzetlerin sunumunu atölyelerde yaptıklarını anlatan Özdemirli, "Şef arkadaşlarımla katıldım. Harika bir organizasyon oluyor. Valilik başta olmak üzere emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

        Rize'den gelen şef Emine Demirci, yöresel lezzetlerin yemek kültürünün devamı için önemli olduğunu dile getirdi.

        Festivalde yöresel yemeklerin de sunulduğunu anlatan Demirci, gastronomi festivalini çok beğendiğini kaydetti.

        - "Bilgilerin unutulmaması için festivallerin devam etmesi gerekiyor"

        İstanbul'dan gelen Alper Kılıç, Edirne Valiliğinin öncülüğünde düzenlenen gastronomi festivalinin çok değerli olduğunu vurguladı.

        Topraktan sofraya lezzetlerin katılımcılara tanıtıldığını anlatan Kılıç, "Balkan ve Anadolu mutfağından güzel örnekler sunuluyor, bunlar çok değerli bilgiler. Bilgilerin unutulmaması için festivallerin devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Sakarya'dan gelen şef Gonca Elif Gözbakar, festivali çok beğendiğini ve bu tür festivallerin sıklıkla düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

        Çeşitli etkinliklerde devam eden festival, yarın sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden caninin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Beşiktaş'ın Kasımpaşa 11'i
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        Dini eğitim veren yurtta şiddet soruşturması!
        Dini eğitim veren yurtta şiddet soruşturması!
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor
        Yaşlanan nüfus kanseri artırıyor! Her yıl 30 binden fazla kişi prostat kanseri tanısı alıyor

        Benzer Haberler

        Ünlü şeflerden aşçı adaylarına akademik eğitimin yanında "usta-çırak" model...
        Ünlü şeflerden aşçı adaylarına akademik eğitimin yanında "usta-çırak" model...
        "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nde Balkan lezzetleri sunuld...
        "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nde Balkan lezzetleri sunuld...
        Ali Erbaş: İlmin yeniden insanlığın ihyası için kullanılması gerektiğini an...
        Ali Erbaş: İlmin yeniden insanlığın ihyası için kullanılması gerektiğini an...
        Edirne'deki festivalde meşhur tava ciğerini tatmak isteyenler kuyruk oluştu...
        Edirne'deki festivalde meşhur tava ciğerini tatmak isteyenler kuyruk oluştu...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Kendi Gök Kubbemiz Balkan Alimleri Buluşması"...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Kendi Gök Kubbemiz Balkan Alimleri Buluşması"...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa